Апрель 20th, 2020

Анастасия Волочкова порадовала поклонников неожиданными ракурсами

Анастасия Волочкова хоть раз в день просто обязана чем то развеселить своего зрителя.Настя в настоящее время, как и все, находится на самоизоляции в своем шикарном загородном доме в Подмосковье . Но свое время она проводит с пользой для себя и своих подписчиков. Анастасия на своем примере показывает как во время пандемии не потратить время в пустую.



На своей страничке в Инстаграм, Настя публикует посты и видео, где показывает упражнения, как держать свое тело в тонусе, как сделать талию более привлекательной к приближающемуся летнему и пляжному сезону, демонстрируя подписчикам свою безупречную талию.

Также балерина рассказывает о своем проверенном методе, при помощи которого каждый может дать отпор любому вирусу.

У звезды на участке имеется собственная баня, в которую она ходит довольно часто. После бани сразу прыгает в ледяной купель — это является главным оружием против коронавирусной инфекции.



