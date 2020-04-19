Апрель 19th, 2020

Врачи рассказали о смертельно опасности домашнего холодца





Врачи рассказали о смертельно опасности домашнего холодца, который вы оставляете больше чем на день. Он может в прямом смысле убить своих хозяев или по крайней мере положить надолго в больницу.

Медики напомнили, что давным давно один из известнейших микробиологов Луи Пастер сумел вывести в желатиновом бульоне колонии бактерий, пишут «Дни».





Что говорит о том, что это наиблагоприятнейшая среда для бактерий, в которой они размножаются «со скоростью света». Поэтому холодцом или заливной рыбой отравиться проще всего.



Врач-диетолог предупреждает, что наваривать холодец на неделю не стоит. Лучше сварить на день-два, но быть уверенным, что вы не отравитесь. И то при условии, что вы правильно его приготовили.



Так как зачастую сваренное мясо хозяйка перебирает руками, а потом заливает бульоном, то руки, какие бы чистыми они не были, все равно являются источником бактерий. При попадании их в холодец, они тут же начинают размножаться. И как итого, употреблять такой холодец можно не более одних суток.



Чтобы избежать попадания бактерий, после того, как вы переберете мясо, проварите его еще минут 10 в том же бульоне, в котором оно варилось. И уже после это разливайте блюдо по формам.