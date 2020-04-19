Врачи предлагают лечить коронавирус глазными каплями

Окулисты из США предупредили о том, что новый коронавирус опасен для органов зрения. Последствием инфекции может стать конъюнктивит, приводит их сообщение Newsyou.info.

Американская академия офтальмологов дала советы, как противостоять вирусу. Во-первых, от воспаления и заражения можно спастись с помощью очков. «Окуляры» должны быть на вас всякий раз, как выходите из дома, говорят медики.

Во-вторых, «следите за руками» и всегда соблюдайте требования гигиены. Протерев в условиях пандемии грязными руками глаза, вы рискуете заразиться COVID-19.

В-третьих, можно заняться профилактикой с помощью глазных капель. Эти препараты обладают противовоспалительными свойствами и создают на слизистой защитную пленку, которую «заразе» не преодолеть. Кроме того, капли не дают глазу пересыхать и зуда становится меньше, а главное, «прокачивается» местный иммунитет.