Апрель 19th, 2020

Волочкова показала,что у нее хранится в холодильнике

Известная балерина показала чем питается на карантине. Естественно ,занятие балетом подразумевает контроль веса,потому для Волочковой диета-дело привычное.

В свежем посте в «Инстаграм» танцовщица показала содержимое своего холодильника. Артистка подчеркнула, что именно так выглядит здоровое питание.

На полках у Волочковой действительно было много капусты, листового салата, петрушки, лука и других овощей. Особое внимание Анастасия уделила красному острому перцу. По словам звезды, этот пряный продукт заменяет ей соль.

Между тем внимательные зрители разглядели в дверце холодильника майонез. Видимо, калорийную заправку Анастасия Волочкова припасла для возлюбленного.