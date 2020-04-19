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Волочкова показала,что у нее хранится в холодильнике

волочкова11Известная балерина показала чем питается на карантине. Естественно ,занятие балетом подразумевает контроль веса,потому для Волочковой диета-дело привычное.

В свежем посте в «Инстаграм» танцовщица показала содержимое своего холодильника. Артистка подчеркнула, что именно так выглядит здоровое питание.

На полках у Волочковой действительно было много капусты, листового салата, петрушки, лука и других овощей. Особое внимание Анастасия уделила красному острому перцу. По словам звезды, этот пряный продукт заменяет ей соль.

Между тем внимательные зрители разглядели в дверце холодильника майонез. Видимо, калорийную заправку Анастасия Волочкова припасла для возлюбленного.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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