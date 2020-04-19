Апрель 19th, 2020

Во многих других странах ЕС, режим карантина сохранится, по меньшей мере, до 11 мая

Во Франции, как и в Испании, Италии и многих других странах ЕС, режим карантина сохранится, по меньшей мере, до 11 мая. Это означает, что по сокращённому расписанию продолжат работать магазины и ограниченным останется передвижение людей. Об этом на днях говорил в своём обращении президент Франции Эммануэль Макрон. После 11 мая, вероятно, может настать черёд для возобновления работы торговых предприятий и учебных заведений по нормальному расписанию.

Остаётся однако неясным, как скоро будут сняты ограничения на работу гостиниц, кафе и ресторанов и когда власти намерены отменить меры самоизоляции для жителей разных регионов Франции. Агентство Reuters отмечает волну недовольства, поднявшуюся в последние дни в ответ на слова Макрона, что пожилым людям, входящим в так называемую группу риска, вероятно, придётся оставаться дома дольше остальных французов.

Председатель научного совета при правительстве Франции по вопросам эпидемии Жан-Франсуа Дельфресси добавил остроты общественным спорам, заявив, что людям в возрасте более 65 лет следует и далее оставаться в самоизоляции.

«Мы попросим тех, кто наиболее уязвим, пожилых, инвалидов, тех, у кого хронические заболевания, оставаться в самоизоляции после 11 мая, по крайней мере, в первые дни после снятия карантина», – сказал Макрон в телеобращении к нации 13 апреля. «Знаю, это большое неудобство… Но мы должны будем смириться с ним для вашей защиты, это в ваших интересах».

На просьбу агентства Reuters о комментарии – на фоне появившегося недовольства в обществе – канцелярия главы государства прислала ответ: «Президент Макрон следит за общественной дискуссией о режиме ограничений после 11 мая. Глава государства не намерен допускать дискриминации между гражданами в период после 11 мая, когда будет ослаблен режим карантина. Президент призовёт сограждан к проявлению их индивидуальной ответственности».

Тем не менее, отмечает Reuters, правительство республики порекомендует некоторым категориям граждан оставаться дома – ради их же собственной безопасности.

К настоящему времени во Франции зарегистрировано около 19 тысяч смертей, связанных с коронавирусной инфекцией. Большинство статистических данных подтверждает замедление скорости распространения коронавируса. Агентство Reuters связывает эту тенденцию с результатами строгих мер карантина, которые действуют уже месяц.