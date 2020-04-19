Апрель 19th, 2020 Ученые рассказали, какие ежедневные привычки больше всего разрушают наше здоровье



В большинстве случаев пусковым механизмом развития различных заболеваний является наш образ жизни, а вовсе не вирусы и бактерии. Что же нужно знать о привычках, которые нас убивают?



Дефицит сна. Работая в ущерб ночному отдыху, мы нарушаем ритмы сна и бодрствования, а значит, вынуждаем организм перестраивать свою работу. В результате повышается выделение гормонов стресса – катехоламинов, норадреналина, кортизола. Со временем это может привести к спазмам сосудов, скачкам давления, аритмии. В худшем случае сбой биоритмов грозит риском инсульта и нарушением метаболизма – вплоть для развития сахарного диабета ІІ типа. Еще один неприятный «бонус» дефицита сна – лишний вес. Из-за недосыпа падает уровень гормона насыщения лептина, поэтому под утро у тех, кто привык к ночному бодрствованию, просыпается волчий аппетит. Чтобы справиться с чувством голода, они выбирают на полке холодильника самые калорийные продукты. Люди, которые спят меньше семи часов в сутки, простужаются в три раза чаще, ведь именно во время ночного сна в организме вырабатываются защитные белки-цитокины. Чем их меньше, тем чаще и дольше нас терроризируют вирусы. Действует недосып по накопительной схеме: чем чаще он происходит, тем ощутимее последствия ночной жизни.



Работа без выходных оказывает разрушительное воздействие на наш организм. Поэтому дни напряженного труда нужно всегда завершать бодрой вечерней прогулкой или заплывом в бассейне. Мышечная усталость обезвреживает подрывную работу гормонов стресса.



Бесконтрольно употребляя сладости, при всей их видимой безобидности можно запросто загнать себя в состояние повышенной тревожности. Продукты, содержащие большое количество фруктозы, дезориентируют мозг. В кровь поступает огромное количество ресурсов, как это бывает при стрессе. Фруктоза и глюкоза в больших объемах действуют возбуждающе на нейромедиаторы мозга, запуская целый каскад реакций: повышаются давление, сердцебиение и потоотделение. Кроме того, фруктоза делает более острой реакцию мозга на стресс.



Сдерживая свои чувства и эмоции, мы часто разрушаем себя изнутри. Гнев и обида способны как ржавчина провоцировать головные и сердечные боли. Дав волю чувствам, человек краснеет, его сердце учащенно бьется. В этот момент организм забирает жир из мускулов на случай, если срочно понадобится дополнительный источник энергии. Но если эти жирные кислоты не расходуются (вот почему после стресса важно побегать, попрыгать, подвигаться), они могут стать причиной развития атеросклероза. Хотя иногда, чтобы обезвредить разрушающие нас чувства, достаточно отразить их в творчестве, проиграть в фантазиях.



Коротковолновый свет синих светодиодов, который излучают наши телефоны и планшеты, нарушает циркадные биоритмы и снижает выработку мелатонина – гормона, регулирующего сон и подавляющего производство раковых клеток. Поэтому перед сном не стоит увлекаться чтением с экрана, а следует отдать предпочтение книгам в твердом переплете. В 2018 году Нобелевскую премию в области физики получил почти 100летний ученый

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