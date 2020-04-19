Ученые рассказали, как коронавирус разрушает мозг

В некоторых случаях восстановление после заражения коронавирусом занимает даже больше времени, чем после инсульта — настолько повреждаются мозговые ткани и нервная система. Такое открытие сделали врачи, лечащие пациентов с COVID в Нью-Йорке.

По выздоровлении деятельность мозга остается поврежденной у 40% пациентов, цитирует американских медиков французское изданиe Le Figaro.

Заподозрить у себя коронавирус можно не только по кашлю или температуре: они порой могут сопровождаться, как сообщалось, потерей ориентации во времени/пространстве, а также утратой обоняния/вкуса. Медики считают, что так проявляет себя гиповентиляция, или недостаток насыщения организма кислородом в крови, но дело тут не только в плохой работе легких.

Коронавирус, как оказалось, вредит мозгу двумя путями. У ряда больных возникает так называемый цитокиновый шторм, или чрезмерная иммунная реакция на возбудитель, что ведет в итоге к аутоимунному энцефалиту. Такое состояние развивается, например, и при атаке другого вируса — ВИЧ.

Кроме аутоиммунного, коронавирус способен вызывать и «привычный» вирусный энцефалит, полагают исследователи.