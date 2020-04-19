У итальянцев выявили отсутствие антител к коронавирусу

Идея ввести «паспорта иммунитета» в Италии обречена на провал, поскольку только у 10 процентов граждан выявили антитела к коронавирусу. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на руководителя агентства гражданской защиты Сильвио Брусаферро (Silvio Brusaferro).

По его словам, концепция таких документов неосуществима. Однако это заявление не остановило многие местные власти от внедрения схем анализа крови на антитела.

Провинция Ломбардия намерена начать проводить тесты на иммунитет к коронавирусу на следующей неделе. Медицинские работники будут первыми в очереди на тесты, а затем региональное правительство надеется брать анализы и у других граждан.

Идея «паспортов иммунитета» включает в себя создание какого-либо документа, подтверждающего, что вылечившийся от коронавируса получил иммунитет к инфекции. Однако эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу таких документов, поскольку еще не известно, можно ли повторно заразить пациентов COVID-19.