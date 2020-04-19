Апрель 19th, 2020

Церковь московского патриархата ради денег наражает людей на смертельную опасность

Церковь московского патриархата решила проигнорировать государственные законы и собрала людей на богослужение. В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре, которая относится к УПЦ Московского патриархата, собралось огромное количество людей на праздничное Пасхальное богослужение. Ряд телеканалов вели прямую трансляцию богослужения и на кадрах видно толпы людей, которые не только не сохраняют дистанцию,но даже не имеют масок.

Священнослужители Лавры не стали перед Пасхой призывать прихожан оставаться дома и воздержаться от посещения храмов и церквей в связи с карантином. Священнослужители также решили отказаться от защитных медсредств, проводя литургию и контактируя с прихожанами.



Важно подчеркнуть, что правоохранители никак не реагировала на столпотворение людей, которые прибывали к храму на ночную службу, не имея защитных масок.

При этом Всемирная организация охраны здоровья предупреждает, что ношение медицинских масок – это главное условие, что вирус не будет распространяться. В этом году правительство ввело ряд ограничений в связи с пандемией, призвав украинцев быть законопослушными и воздержаться в этом году от похода в храмы на Пасху, эту инициативу поддержал ряд конфессий, в том числе ПЦУ