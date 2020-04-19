Апрель 19th, 2020 США будут судить ВОЗ за сокрытие фактов эпидемии коронавируса За нашим локальным дурдомом (благо новостей через край) у нас проходит практически незамеченным очень важное движение в США. А оно может иметь крайне серьезные многолетние последствия для всей мировой экономики. Я говорю о расследовании США в отношении Китая и ВОЗ.



Краткое изложение событий. Не слишком точное и очень поверхностное. Иначе это опять выйдет совсем уж простыня, и в меня опять полетят помидоры. И да, текст ниже, это еще очень кратко



С самого начала эпидемии КНР не просто преуменьшала данные о заболевании, а гнали полную туфту. И на сегодняшний день это уже практически прямо признано самим Китаем. Сначала они вообще рассказывали, что вирус не передается от человека к человеку. Потом «потеряли» (это только по сравнению с уже «найденными» ) половину умерших только в Ухани. Заодно выяснилось, что они «использовали другую методику» (хотя есть стандартные протоколы и методики оценки) и не включали в общее число заразившихся так называемым «бессимптомных» больных, даже если у них был прямо подтвержден лабораторно вирус. В процессе, по всей видимости, подавались еще и заведомо ложные сведения о характере течения болезни.



При этом еще в декабре прошлого года Тайвань бил во все колокола и бомбардировал ВОЗ данными о реальной угрозе эпидемии, причем мировой. Причем сначала полуофициально просто пересылал данные. Потом 30-го декабря направил официальное письмо с требованием рассмотреть ситуацию и предоставленные данные.



Но ныне действующий Гендиректор ВОЗ представитель Эфиопии Гебрейесус был пролоббирован на этот пост Китаем. (Там свои были увлекательные истории.) И он полностью транслировал китайскую линию информации, положив под сукно тайваньскую. Как становится понятно сейчас, скорее всего не просто не перепроверял данные китайцев, а фактически помогал им фальсифицировать данные. Например почти наверняка в двух случаях полученные от китайцев данные объявил собранными в Китае непосредственно представителями ВОЗ. А о всей информации от Тайваня еще две недели назад публично заявлял, что вообще не получал ее. Пока Тайвань не вывалил всю официальную переписку.



Отступление от медицинской темы. Трамп всю свою каденцию ведет последовательно чуть ли не одну только линию. Это торговая война с Китаем. Причем, насколько можно судить, как раз на этом фронте таки добился достаточно серьезных и выгодных США подвижек. (Сразу предупреждаю, что спор об успешности нового торгового соглашения в комментах к этому посту вести не буду, сил нет.) По дороге, как обычно, натворил кучу всякой фигни еще заодно. В частности, заинтересованность в РФ у него обусловлена на мой взгляд именно тем, что он всерьез рассчитывает на помощь РФ против Китая и очень боится наоборот, союза Китая с РФ. То есть важно понимать, что экономическое противостояние с Китаем для Трампа и республиканцев в целом это ключевой вопрос, временами переходящий в идея-фикс.



Когда эпидемия уже начала становиться мировой, то администрация Трампа отнеслась к этой угрозе как деревенская дурочка к трипперу. До самого последнего момента Трамп последовательно по очереди объяснял, что это вообще медийная история, что эпидемии никакой нет, что эпидемия только в Китае, что она мировая, но никогда не придет в США и массу других увлекательных историй. И сейчас, когда в США в нескольких штатах ситуация уже очень тяжелая, ему остро нужен крайний. Причем в том числе отсутствием на раннем этапе адекватного реагирования привела к необходимости беспрецедентных карантинных мер. В результате чего экономика проваливается в яму, в которой не бывала по некоторым оценкам с кризиса 82-го года, а по некоторым с Великой депрессии 32-33 годов. Во всяком случае самый ключевой в США показатель экономики, занятость населения, провалился ниже 82-го года уже. То есть Трампу ОЧЕНЬ нужный виноватый на стороне. И тут Бинго! Мало того, что замечательный кандидат в виноватые есть, так это еще и столь нежно любимый Трампом Китай. Да еще и вместе с ВОЗ. А нужно сказать, что еще одна очень сильная аллергия Трампа, это любые международные структуры, которым США не в состоянии прямо диктовать свою волю. А иногда, о ужас, даже вынуждены подчиняться или хотя бы изображать подчинение. И Трамп объявляет, что виной всему ложные сведения Китая и преступное попустительство этой лжи ВОЗ. И ПРЕКРАЩАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОЗ. Тут нужно отметить два момента. Во первых, совершенно очевидно, что меморандумы ВОЗ во многом спровоцировали распространение эпидемии. И что если бы сведения были своевременны и объективны, то в Европе наверное чесаться стали бы раньше и пострадавших и жертв было бы меньше. То есть вина Китая и ВОЗ однозначно не выдуманы Трампом, а вполне реальны. Отдельный вопрос, насколько это помешало осмысленному реагированию именно США, которые могли спокойно ориентироваться на по ситуации в Европе, в которую эпидемия пришла раньше. Во вторых, сейчас США финансируют ВОЗ очень сильно. Кажется 400 млн. в год из 1,4 млрд. Как и большинство ооновских структур, кстати. Для сравнения, Китай финансирует в объеме 44 млн. Хотя экономика Китая уже сопоставима с американской. Вторым по размеру донором ВОЗ с взносом в 200 млн. является UK, хотя Великобритания явно не является второй экономикой мира. *Дальше мог бы быть длинный и прочувствованный пассаж об эффективности ни перед кем не отвечающих мировых бюрократических структур и засилии в них леваков. Но расслабьтесь, в этот раз его не будет.* ВОЗ не признает свою вину. Чем, естественно, еще больше злит США и в целом является в такой ситуации дерьмовой стратегией. ООН заявляет о поддержке ВОЗ, старательно обходя в принципе любых оценок действий ВОЗ. При этом все понимают, что никаких механизмов добиться от США возобновления финансирования у них нет и в помине. Но как любят и привыкли делать (см. предыдущий отсутствующий пассаж) продолжают сеанс уриноофтальмологии и не желают признать уже совершенно очевидные факапы. До этого места шло описание одной из причин сегодняшней ситуации, но ничего из этого никаких долгосрочных серьезных последствий не имеет. А вот дальше начинается самое интересное. И потенциально с возможными последствиями совершенно непредсказуемого масштаба. В США сенатская комиссия начинает расследование действий Китая и ВОЗ. Название расследования обтекаемо, в корявом переводе «причин и ответных мер на эпидемию коронавируса». Но вести его будет, ни хрена себе, комитет по национальной безопасности и делам правительства. Причем об этом уже официально объявлено. Это комитет с очень большими формальными и неформальными полномочиями. А надо сказать, что у американцев весьма своеобразное представление о том, что подлежит, а что нет, их юрисдикции. Проще всего сказать, что по их мнению к их юрисдикции относится все, что они захотели к ней отнести При этом комитет контролируется республиканцами. А это, в свою очередь означает, что они явно собираются расследовать не адекватность предпринятых нынешней Администрацией мер, а внешние причины. И судя по заявлениям главы комитета Джонсона и назначенного на расследование сенатора Скотта, это будет расследование против Китая и ВОЗ. Если республиканцы решат по полной оттоптаться на Китае и ВОЗ, то они могут нарыть и с достаточной степенью убедительности доказать многое. А с учетом грядущих выборов и прямого партийного интереса, республиканцы явно будут очень стараться масимально доказать внешний характер причин эпидемии и экономической катастрофы. И скорее всего, они вообще вынесут заключение о том, что Китай вел себя преступно, а ВОЗ является чуть ли не террористической организацией. Последствия предсказать трудно. Само по себе решение комитета юридической силы не имеет. Шансы протащить через голосование в Сенате не слишком высоки. Но даже если голосования не будет, то участие в ВОЗ, возможно и во многих других ооновский структурах, будет в подвешенном состоянии. И уж точно развяжет руки Трампу в его джихаде против этих организаций. Судя по настрою Трампа, стоит ожидать как минимум еще одного витка торговой войны с Китаем. А Китай сейчас находится в весьма уязвимом положении. США тоже, но запас прочности у экономики США несоизмеримо выше. При этом сомневаться в готовности Трампа играть оллин и идти на обострения не приходится. Пара сенаторов уже внесла предложение об аресте китайских активов в США, и обращении на них взыскания за ущерб если будет доказана вина Китая. Правда, я пока не понял, они пока просто сделали такое заявление, или внесли уже законопроект. Причем в публичном заявлении они прямо говорят о списании долгов перед Китаем в случае доказания вины. И пока не разбирался, это городские сумасшедшие типа российского Жириновского (в США тоже такие в Сенате есть), или авторитетные сенаторы. До настолько жестких действий не дойдет почти наверняка в любом случае, но размах возможной кампании понятен. Конечно, будут или нет у всего этого цирка с конями далекоидущие последствия, зависит в первую очередь от результатов президентских выборов в США. В случае победы Байдена, он почти наверняка спустит все это если не громко в унитаз, то тихо на тормозах. Но мы видим, что кроме глобального экономического кризиса с совершенно непонятной на сегодняшний день траекторией выхода, в мире возникают все новые и новые источники нестабильности. А что выход США (в пределе и Великобритании) из ВОЗ, что тем более полномасштабная торговая война с Китаем, это потенциальные источники нестабильности мирового масштаба. Так что даже не при вот-этом-вот, а при максимально профессиональной и стратегически мыслящей власти в Украине, трясло бы нас в ближайшее время очень сильно. А уж с командой клоунов вместо власти, вообще сложно себе представить как будут развиваться события. Две вещи понятны наверняка. Что нас ждет очень тяжелое время (но это настолько очевидно, что даже прогнозом назвать невозможно). И что у всех стран и международных организаций сейчас забот полон рот и внимание к нам из-за рубежа еще очень сильно упадет. Что самое обидное, кроме нашего соседа-бензоколонки. Потому что в РФ уже давно Украина стала ключевым фактором внутренней политики. Это даже если не брать в расчет вавку на тему нас в голове Путина. Пристегните ремни, будет интересно! 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