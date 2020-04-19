Апрель 19th, 2020

Слава Каминская показала своих помощников на кухне

Популярная певица Слава Каминская показала как хозяйничает на кухне вместе с детьми.

Слава поделилась несколькими фотографиями, где позирует с Лаурой и Леоном на кухне, возле теста. «Все при деле. Я, например, как самая занятая, красиво стою возле миски, командую молодыми кулинарами и думаю, как будем святить пасхи в условиях карантина? Какие варианты и идеи», — поинтересовалась знаменитость.

В комментариях мгновенно отреагировали на пост артистки, написав много разных отзывов. Одни рассказали, как планируют праздновать Пасху, а другие похвалили маленьких кулинаров.



«И маленькие волшебные», «Дома святой водой побрызгать и будет нормально…», «Советуют сегодня перед сном поставить куличи возле икон и прочитать молитву. На утро всё будет свячено», «Моя бабуля, все пасхальные вкусняшки ставила на окно, и говорила, бог посвятит, бог везде, и шла спокойно спать. Следую мудрым заветам бабули», «Сесть перед теликом, зажечь свечу и обрыскать святой водой», «Какие все хорошенькие», — писали с восторгом поклонники певицы