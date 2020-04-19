Апрель 19th, 2020

Россия присоединила к Сочи еще один участок грузинской земли











«На приграничной территории российско-абхазской границы пограничная зона определена в пределах границ Нижнешиловского сельского округа Адлерского района Сочи и уменьшена с учетом развития объектов горнолыжного курорта «Красная Поляна», – говорят оккупанты ФСБ по Краснодарскому краю.



При этом, в состав этого округа входит и высокогорное село Аибга, разделенное надвое – одна его часть находится на российской стороне, а другая – на грузинской, в оккупированной русскими Абхазии. Ранее часть этого населенного пункта уже была незаконно внесена в базу Росреестра как территория РФ. Как пишет блог cyxymu.info, по итогам очередного передела границ под контроль Москвы перешел еще один участок земли.







Огромный (в 3 раза больше, чем предыдущий) участок села Аибга Гагрского района оформлен как территория России, г. Сочи Краснодарского края. Оформлен по той же схеме, как предыдущий, небольшая часть участка находится на России, остальная часть в Абхазии, но все оформлено как территория Сочи. Как отмечает cyxymu.info, участок номер 23:49:0513001:37 вообще не граничит с Россией и полностью находится на грузинской территории. Но бандиты из Росреестра все равно считают его территорией РФ: «край Краснодарский, г. Сочи, р-н Адлерский, с. Аибга, как это указано в его карточке».



Так что ползучая оккупация Грузии идет не только в Самачабло, но и в Абхазии.