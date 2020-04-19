Апрель 19th, 2020

Пожары в украинских лесах -это акт диверсии

Украинский журналист и политолог в своем блоге пишет о том, что уже можно уверенно говорить, что поджоги полей и лесов в Украине – это вполне возможный акт диверсии.

Поджоги начались одновременно и массово, причем не на отдельно взятой территории, а в разных областях, пожары захватывают все новые и новые территории крупных городов.



Журналист отмечает, что поджог во все времена истории человечества был хорошим средством войны. Его использовали очень часто диверсионные группы. Это отличный способ дестабилизации. В итоге видим, что пожары охватили разные города и области – Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр. Повсюду пылают пожары.



По словам блогера, поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать пагубной традицией сжигания травы. Уже нужно озвучивать версию – диверсия. И Наказание в таком случае должно быть соответствующее.