Апрель 19th, 2020

Появилась информация о состоянии здоровья Насти Заворотнюк

В сеть попала информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. По некоторым данным,она поправляется. Сейчас актриса находится в одной из клиник и проходит курс химиотерапии.

Ранее химиотерапию врачи не назначали, поскольку она могла быть опасной для актрисы из-за ослабленного болезнью организма. Кроме того, источник заявил, что супруг актрисы — фигурист Петр Чернышев — сейчас живет в клинике и помогает Заворотнюк проходить через все процедуры.

О тяжелой болезни актрисы впервые сообщалось еще в августе прошлого года. Сообщалось,что у нее рак мозга. Позднее родственники актрисы подтвердили, что она болеет, однако о диагнозе ничего не рассказывали. В начале апреля Заворотнюк впервые вышла на связь за долгие месяцы.



На своей странице в Инстаграм в комментариях актриса ответила жене певца Стаса Михайлова, которая поздравила ее с днем рождения. Позднее актриса также разместила в своем микроблоге фотографию фигуристки Татьяны Навки и поздравила ее с днем рождения.

Также журналисты отметили активность старшей дочери Заворотнюк в соцсетях. Недавно она сообщила, что Анастасия чувствует себя хорошо.