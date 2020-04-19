Апрель 19th, 2020

Мужчины в жизни Дженнифер Гарнер — стало известно с кем и когда

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер 17 апреля праздновала 48-й день рождения.

Наибольшую известность Дженнифер принесла роль в фильме «Шпионка», где она сыграла роль агента Сидни Бристоу. Также Гарнер хорошо известна благодаря роли в фильмах «Перл-Харбор» (2001), «Поймай меня, если сможешь» (2002), «Из 13 в 30″ (2004), «Джуно» (2007), «Изобретение лжи» (2009), «День святого Валентина» (2010), «Странная жизнь Тимоти Грина» (2012), «Далласский клуб покупателей» (2013), «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» (2014) и «С любовью, Саймон» (2018).

Но мы решили вспомнить сегодня не ее творческие работы, а мужчин, которые когда-то были в жизни актрисы.

На съемках сериала «Фелисити» в 1998 году Дженнифер Гарнер познакомилась с актером Скоттом Фоли. Между парой завязались романтические отношения и через два года – в октябре 2000-го они поженились. Но спустя три года брака, в мае 2003-го, пара официально развелась. Известно, что на развод подала Дженнифер, а в качестве причины были указаны традиционные непримиримые разногласия.

В конце лета 2003 года Дженнифер начала встречаться с актером Майклом Вартаном, с которым работала на съемках фильма «Шпионка». Служебный роман пары продлился недолго и ни к чему серьезному не привел.

А вот третья интрижка, случившаяся с Дженнифер в середине 2004 года с актером Беном Аффлеком, привела Гарнер под венец. С Беном Джен познакомилась еще в 2001 году на съемках ленты «Перл-Харбор». Вместе они снимались в ленте «Сорвиголова».

Они сыграли свадьбу 29 июня 2005 года на тайной церемонии на островах Теркс и Кайкос. Единственными гостями были актер Виктор Гарбер, проведший церемонию бракосочетания, и его супруг Райнер Андрисен.

В браке у пары родилось трое детей – дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэль. Спустя четырнадцать лет семейной жизни Дженнифер и Бен объявили о своем разводе и официально развелись в ноябре 2018 года, спустя год после того, как Дженнифер подала документы. Причиной послужили измены Аффлека, выяснилось, что он изменял Дженнифер с няней их детей. Бракоразводный процесс все время оттягивался, супруги решили дать своим отношениям второй шанс, но, увы, тщетно. Супруги решили окончательно разойтись, сделать это цивилизованно, мирно и без ущерба для их троих детей.

Сейчас у Бена Аффлека новая возлюбленная – 31-летняя актриса Ана де Армас. Но вряд ли актер захочет снова связывать себя брачными узами.

Сердце Дженнифер тоже не свободно. Она уже около двух лет встречается с американским бизнесменом Джоном Миллером.