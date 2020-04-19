Апрель 19th, 2020

«Мавр сделал свое дело,…»

Политологи отмечают,что не смотря на свои предвыборные обещания,президент Зеленский и его команда из самодеятельности, таки довели страну до кризиса ,обнищания населения и безработицы. Этот факт уже сложно отрицать и подделывать данные о росте экономики.

Президент пытается привлечь к решению возникших у страны проблем представителей большого бизнеса. Однако проблема в том, что в среднесрочной перспективе он попросту уничтожает властную вертикаль.



На фоне всего вышеперечисленного пылевые бури и пожары уже не выглядят какой-то катастрофой. Действительно — пылевые бури стали следствием теплой сухой зимы, а в Чернобыльской зоне постоянно что-то горело. Зеленский действительно не имеет к этому никакого отношения, но простому народу знать это уже не интересно.

Когда дело касается холодильника,многие забывают о своих политических убеждениях. Потому поддержка президента сейчас упала на две третьих. Из 73% до 25%. Да и то,скорее всего,люди не столько хотят поддержать Зеленского,сколько не могут признать факт собственного безответственного поведения на прошедших выборах.