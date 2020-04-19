Апрель 19th, 2020

Леся Никитюк в маминой дубленке насмешила поклонников

Леся Никитюк не дает скучать своим поклонникам. Она опубликовала очень смешное фото ,»карантинный образ»,как она сама говорит.

Леся сделала ревизию в мамином шкафу и примеряла немного одежды из прошлого. «І шо його одіть на Паску? В маминих шкафах тільки таке. Так норм? (сохранен стиль автора)», — подписала пост знаменитость. В то же время в комментариях мгновенно отреагировали, написав много разных отзывов.



«Леся Ивановна, возьми меня с собой гулять», — оставила свой комментарий украинская певица Слава Каминская. «А жемчуг какой на костюмчике», «Шальная імператріца», «Ещё чулки-сапоги, маску и обязательно перчатки жёлтые резиновые», «Ну, да, на дискотеку ходили когда-то, в формовках и были самые модные, а-ля 90», «Норм! Барбара Брильська», — писали подписчики Никитюк под ее новым фото в сети.