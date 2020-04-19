Апрель 19th, 2020

Лера Кудрявцева рассказала,почему с ней стало сложно общаться

Лера Кудрявцева рассказала в одном из интервью,что в последнее время с ней стало тяжелее общаться. Она пересмотрела свое отношение к чужим людям и решила больше ни под кого не подстраиваться ради одобрения.

По словам Кудрявцевой, ранее она очень переживала относительно того, что если будет собой, то начнет отталкивать людей. Теперь же, она больше не собирается даже задумываться над этим вопросом.

«Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая… Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально», — призналась телеведущая.



Лера убеждена, что для всех людей просто невозможно оставаться доброй, хорошей и удобной, поскольку от этого количество придирок в ее сторону будет только увеличиваться. «Обязательно найдется кто-то, кого ты раздражаешь, кому ты не отзываешься.

Но ты уже приучила всех, что понимающая, добрая, ну и, вроде как, тебе на голову можно нагадить и не париться», — добавила телеведущая. Именно поэтому, в последнее время Лера открыто высказывает собственное мнение по любому, касающемуся ее поводу и совершенно не переживает относительно того, что кто-то может быть недоволен ее позицией