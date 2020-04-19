Коронавирус свел в могилу уже более 160 тыс. человек по всему миру

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Лидируют по этому показателю США (38, 9 тыс.), затем — Италия и Испания (23,2 тыс. и 20,6 тыс. умерших соответственно).

Всего в мире инфекцию нового типа подхватили более 2,3 млн человек. По числу зараженных первое место среди других стран также занимают США — там инфекцией заражены почти 735 тыс. Испания (194,4 тыс.) и Италия (175,9 тыс.) — также в тройке лидеров. Следом за ними — Франция (152,9 тыс.) и Германия (143,7 тыс.). Россия в этом списке занимает 11-е место (36 793 зараженных), в стране насчитывается 313 жертв.

Считается, что впервые вспышка вируса произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Затем инфекция распространилась за пределы КНР. Недавно телеканал Fox News со ссылкой на свои источники сообщал, что китайцы создали коронавирус в лаборатории. Власти КНР эту информацию категорически отвергают.