Апрель 19th, 2020 Как бывшая учительница украинского языка спасает жизни в Израиле Когда мы говорим о трансплантологии, то обычно вспоминаем о научных достижениях, пациентах, донорах и хирургах. Но все это было бы невозможным без огромного количества других самоотверженных профессионалов: медсестер, координаторов, которые работают для спасения жизней. И хотя окружающие не всегда обращают внимание на их работу, но те, кому помогают эти люди, знают, насколько она необходима. Хотелось бы, чтобы об этом узнали все. Сегодня наша статья о медсестре отделения гемодиализа Юлии Петровой, репатриантке из Украины.



Ей 44 года, замужем, дочери 12 лет. В 2006 году Юлия репатриировалась в Израиль. В Украине она была учителем украинского языка и литературы, а здесь пошла учиться в школу медсестер при больнице «Меир». Еще будучи студенткой, во время практики в отделении диализа она поняла, что это — то место, где она может принести наибольшую пользу.



- У нас постоянные пациенты, что позволяет узнать каждого из них поближе, — рассказывает Юлия, — вовремя отследить изменения в состоянии больного и оказать медицинскую помощь или психологическую поддержку. Немаловажную роль в моем выборе места работы сыграло знакомство с коллективом. Инструктаж для нас – студентов – проводили Аяла Сибони и Ирит Ротшильд. Это два профессионала и замечательных человека, которые любят своё дело, «болеют» за него и подают прекрасный пример для подражания.

После окончания учебы в школе медсестёр Юлия осталась работать в больнице «Меир» в отделении гемодиализа. И окончила также курсы по нефрологии и по координированию больных, ожидающих пересадку донорских органов.

- Заниматься помощью по координированию больных, нуждающихся в пересадке почки, мне предложили в первый же год моей работы в отделении. Я тогда плохо понимала, что именно буду делать, но воодушевленная благородной целью — помочь людям обрести шанс на независимость от диализа и более полноценный образ жизни, я согласилась.



- Юлия, расскажите, что входит в ваши обязанности сейчас?



- В мои обязанности входит подключить больного к аппарату «искусственной почки», оказать неотложную помощь, объяснить пациентам, что эффективность лечения зависит от соблюдения ими определенной диеты, предписанного режима употребления жидкостей и приема назначенных препаратов.

Однако диализ, даже самый современный, не заменяет функцию почек полностью. По роду моей деятельности, у меня часто спрашивают совета, оставаться ли на диализе или делать пересадку? Я объясняю, что трансплантация предпочтительна. После пересадки почки качество и продолжительность жизни пациента не хуже, чем у здорового человека. Нет надобности делать диализ (в среднем по 4 часа 3 раза в неделю), не нужно соблюдать специальную диету и режим питья, не надо принимать горсти таблеток. Да, есть необходимость в постоянном приёме иммуносупрессивных препаратов во избежание отторжения почки. Риск при самой операции не выше, чем при любой другой.

Моя работа в качестве помощника координатора заключается в помощи пациенту в сборе всех необходимых документов и анализов для пересадки почки, контакте с врачами и социальными работниками, а также с Национальным центром трансплантологии, Нужно вовремя докладывать об изменении статуса больного при нестабильности его состояния или других обстоятельствах, которые могут нежелательно повлиять на трансплантацию. Кроме того, координатор каждые 3 месяца берет у кандидатов на пересадку анализ крови на антитела и отправляет в общенациональную лабораторию с образцами всех реципиентов. Эти образцы используются для проверки тканей донора и реципиента на совместимость при наличии донора. нестабильности его состояния или других обстоятельствах, которые могут нежелательно повлиять на трансплантацию. Кроме того, координатор каждые 3 месяца берет у кандидатов на пересадку анализ крови на антитела и отправляет в общенациональную лабораторию с образцами всех реципиентов. Эти образцы используются для проверки тканей донора и реципиента на совместимость при наличии донора. - Кто может получить донорский орган?

- Любой нуждающийся в пересадке почки пациент, который является гражданином Израиля, отвечает медицинским критериям и утвержден лечащим врачом-нефрологом и хирургом, специализирующимся на пересадке почек. Список для пациентов всех больниц и диализных центров общий. Координирует все виды трансплантаций Национальный центр трансплантологии. Записаться в очередь можно только после начала замещающей терапии, то есть гемодиализа или перитонеального диализа. На более раннем этапе трансплантацию могут пройти пациенты, имеющие донора-родственника или альтруиста. - Сколько лет может служить донорская почка?

- От живого донора – от 10 до 20 лет и больше, от скончавшегося – около 10 лет. Невозможно точно сказать, сколько прослужит донорская почка. - Не является ли возраст помехой к получению донорской почки?

- Возраст не является препятствием. Однако пожилой пациент, находящийся в очереди на донорский орган, может получить почку только от умершего пожилого донора. - Изменилась ли ваша работа сейчас, во время эпидемии коронавируса?

Сейчас мы работаем в режиме чрезвычайного положения. Коллектив поделён на 2 группы (одна работает по четным дням, другая – по нечётным). Основные группы разбиты на маленькие подгруппы, которые занимаются одними и теми же пациентами. Работаем по 12-16 часов, через день. Таким образом мы не пересекаемся друг с другом. И в случае, если кому-то придется уйти на карантин, его смогут заменить без ущерба работе. Мы работаем в масках, халатах и защитных очках. При проявлении симптомов у пациентов (кашель, температура, затруднение дыхания) делаем анализы, чтобы как можно быстрее выявить и изолировать больного.

На данный момент в больнице «Меир» есть пациенты с коронавирусом, которым делают диализ в специально обустроенном отделении для больных COVID 19. К ним поднимаются наши медбратья для проведения диализного сеанса. Во время подключения пациента к машине диализа и отключения от неё медперсонал надевает защитную спецодежду, во время проведения самого сеанса медики находятся в изолированной комнате и наблюдают за пациентом с помощью камер и датчиков, регистрирующих состояние больного. - В Израиле существует программа добровольного донорства «Ади». Оформив карту «Ади», человек выражает желание стать донором органов после смерти. В большинстве случаев родные покойных выполняют их волю, когда к ним обращаются за согласием на пожертвование органов. Как вы относитесь к этой программе?

- У меня тоже есть такая карта. Я считаю хорошим и благородным делом помочь людям даже после своей смерти. Мы тоже объясняем своим пациентам и их родным, что в законе о трансплантации есть статья, согласно которой все владельцы карты донора «Ади» и их ближайшие родственники в случае необходимости пересадки получают приоритет в списке ожидающих. Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет. Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке Беседовал Алексей С. Железнов https://grimnir74.livejournal.com/12601320.html Украинка купила особняк у Ким Кардашьян, где собирается «вдохновляться»

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