Апрель 19th, 2020

Исследователи — валидол не только не полезен для сердца, но и опасен





Валидол не только не полезен для сердца, но и опасен, утверждают медики. По крайней мере стоит ограничивать его употребление, поскольку для сердца он явно не полезен.

В составе популярных таблеток валидол есть раствор ментола в ментиловом эфире. При попадании в рот ментол раздражает и расширяет рецепторы, благодаря чему уменьшается боль.



Так, ментиловый эфир оказывает на организм легкое успокаивающее действие, но никакого влияние на сосуды он не оказывает. Также он бессилен и при стенокардии если сравнивать его с нитроглицерином, который помогает больше.



Ученые института Пастера медики заявляют, нет ни одного исследования, которое бы имело нормальную доказательность. Более того, валидол еще может представлять опасность для организма, пишет Sun.



Зачастую, когда человеку становится плохо в общественном месте, ему на помощь спешат с валидолом и, наоборот, не спешат со скорой. Тем самым оттягивая реальную помощь и пытаясь помочь практически обычной мятной конфетой.



Поэтому следует выбросить его из аптечки, ведь он по сути обычная пустышка.



Но не только валидол не представляет никакой лекарственной ценности для помощи сердцу, но и корвалол.



Данный препарат был популярен около 50 лет подряд в Европе. Его назначали при нарушениях сна, при нервном расстройстве, а также с его помощью снимали эпилептические спазмы.



Но вред его заключается в том, что данное вещество не выводится из организма, а лишь накапливается. В связи с этим ряд стран запретили его использование, а на «таможне» даже могут отправить прямиком в тюрьму, если обнаружат в вашей сумке запрещенное психотропное вещество.