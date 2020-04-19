Апрель 19th, 2020

Игорных операторов Литвы подчинят новым правилам

Литовский сейм решил на законодательном уровне изменить правила гемблинг-предложений для потенциальной аудитории. Принятый законопроект регламентирует формат подачи рекламного контента. Каждое подобное объявление должно предупреждать о возможном вреде злоупотребления азартными играми.

В Литве скоро вступит в силу новый закон, в котором говорится, что вся реклама игровых сервисов должна содержать предупреждения об опасности азартных игр. Акт был недавно поддержан местным парламентом и должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

Предложение о введении нового законодательства было одобрено большинством литовских парламентариев, за него уже проголосовали в первом чтении. Ответственность за контроль над соблюдением новых правил возлагается на Комиссию, направленную на регулирование азартной деятельности. Государственный регулятор также решит, что должно отображаться в содержании предупреждающего сообщения.

Автором законопроекта является депутат Николай Маяускас. Он заявил на брифинге прессе, что азартную индустрию важно контролировать, чтобы уменьшить негативный эффект от лудомании. По мнению депутата, гемблинг не может быть самим по себе концентрированным злом. Важно правильно просвещать население о возможных рисках. «В соответствии с правилами, мы просим Комиссию азартных игр установить четкие рамки. Также ожидаем ответственного и разумного подхода к тому, как эти положения должны применяться. Например, они не будут применяться к брендингу игорных компаний на баскетбольных костюмах», ‒ добавил чиновник.

Депутат также добавил, что Литва сможет дублировать системные правила во многих странах Европейского Союза: «Другие страны, которые сталкиваются с аналогичными проблемами в ЕС, говорят следующее: во-первых, мы должны обучать; во-вторых, должны помогать тем, у кого есть проблемы; в-третьих, обязаны помогать людям, чьи близкие имеют проблемы с азартными играми. Одним из основных инструментов, необходимых для решения проблем, является государственное образование через социальные кампании».

В то время как страны Западной Европы, такие как Испания, превосходят друг друга в реализации все более радикальных решений в отношении рекламы азартных игр, Литва представляет разумный и сбалансированный подход, вводя предупреждения об игровой рекламе. Это решение должно защищать людей, потенциально подверженных риску игровой зависимости при игре в наземных и онлайн казино, таких как pokerdom-online.org, без ущерба для интересов азартного рынка. Литовские депутаты считают, что подобный компромисс гарантирует поступления в государственный бюджет.