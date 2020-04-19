Финансисты рекордно обесценили рубль

После продолжавшейся неделю паузы зарубежные инвесторы возобновили распродажу рублей на Московской бирже.За неделю с 9 по 15 апреля нерезиденты и «дочки» иностранных банков купили валюту на 32,4 млрд рублей, сообщил ЦБ в обзоре «Финансовый пульс».

По итогам марта сброс российской валюты иностранцами побил рекорд 2014 года — инвесторы избавились от 389,4 млрд рублей. На первой неделе апреля этот процесс приостановился, и нерезиденты острожно покупали рубли, пока курсы доллара и евро падали (на 12,4 млрд рублей).

Но после достижения отметок 73 за доллар и 80 за евро, иностранцев снова потянуло на покупки валюты. Распродажа российских активов коснулась также акций и корпоративного долга — на 15,5 и 0,5 млрд рублей соответственно.

При этом рынке госдолга нерезиденты приступили к покупкам, отмечает ЦБ. «Минфин успешно разместил на аукционе в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном на общую сумму 97 млрд рублей. Спрос на бумаги предъявили как локальные инвесторы, так и нерезиденты, доля которых в объеме размещения составила 26,1%», — говорится в обзоре.

На 15.45 мск пятницы доллара на МосБирже стоит 74,04 рубля, евро — 80,4075 рубля. С начала месяца американская валюта подешевела на 4,85 рубля, европейская — на 6,37 рубля.

Благополучие валютного рынка — в определенной степени «мираж», который держится за счет резкого сокращения импорта: бизнес встал из-за карантина и не покупает товары за рубежом, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

При цены на российскую нефть Urals остаются «крайне низкими», напоминает он. Хотя июньские фьючерсы на Brent торгуются около 28 долларов за баррель, реальные поставки физической нефти из России в Европу, по данным Bloomberg, стоят 14 долларов за бочку.

Средняя цена Urals с 15 марта по 15 апреля составила 19 долларов, отчитался в начале недели Минфин.

Экспортеры сырья сталкиваются с резким падением выручки, и наверняка будут стремиться придержать валюту, чтобы продать ее по более высоким курсам, рассуждает Полевой. При этом «покупатели валюты, вероятно, предпочтут воспользоваться все ещё относительно низким уровнем USD/RUB», добавляет он.

Давление на рубль возрастет после отмены карантина, когда импортеры вернутся на рынок. Валюту продает из резервов ЦБ (около 170 млн долларов в день), но с нефтью около 20 его усилий хватит лишь на то, чтобы удержать курс в диапазоне 90-115 рублей за доллар, отмечают аналитики Райффайзенбанка.