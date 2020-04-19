Апрель 19th, 2020

Европейцы испытали полностью автоматическую воздушную дозаправку военных самолетов

Европейский авиастроительный концерн Airbus провел испытания автоматической системы дозаправки самолетов в воздухе, управляющей заправочной штангой самолета вместо оператора. Согласно сообщению концерна, это были первые в мире подобные испытания. Проверки состоялись в начале 2020 года и были признаны полностью успешными.

Первым способ заправки самолетов в воздухе с помощью топливной штанги предложил американский авиастроительный концерн Boeing в середине 1950-х годов. Благодаря жесткой заправочной штанги можно перекачивать топлива в баки самолета-реципиента под бо́льшим давлением, чем с помощью другой распространенной сегодня системы — «шланг-конус».

При этом дозаправка через заправочную штангу крайне сложна, так как требует выравнивания двух самолетов — заправляющего и заправляемого — друг относительно друга. В процессе заправки оператор управляет заправочной штангой, регулируя ее угол установки и длину, чтобы компенсировать незначительные изменения в расстоянии между самолетами во время полета.

Впервые о разработке автоматической системы дозаправки самолетов в воздухе с помощью заправочной штанги Airbus объявил в 2016 году. Новая система получила название A3R. Она способна в режиме реального времени распознавать на видеоизображении высокой четкости заправочную штангу, другой самолет, а также специальную маркировку положения топливной горловины на заправляемом летательном аппарате.

Работа системы A3R Airbus Поделиться



Эта маркировка представляет собой две-три белые (на темной камуфляжной окраске) или темно-серые (на светлой) параллельные полосы разной длины и одну перпендикулярную им. Такая разметка позволяет оператору-заправки оценивать перспективу и визуально определять точное положение заправочного отверстия штанги относительно топливной горловины самолета-реципиента.

Точный состав системы A3R компания Airbus не раскрывает. Известно только, что такая система способна управлять только заправочными штангами с электро-дистанционным управлением. Испытания A3R проводились с 2017 года, но в них работу системы все контролировал оператор заправки.

Проверки A3R, состоявшиеся в 2020 году, проходили в полностью автоматическом режиме без какого-либо вмешательства со стороны оператора заправки. Испытания проводились над Атлантическим океаном с участием самолета-заправщика A330MRTT и истребителя F-16 Fighting Falcon из состава ВВС Португалии.

В общей сложности самолеты провели в воздухе 45 часов, выполнил 120 полных имитаций воздушной заправки. Во время этих испытаний заправочная штанга полностью стыковалась с топливной горловиной заправляемого самолета, но фактической передачи топлива по соображениям безопасности пока не производилось. Испытания проводились в различных условиях полета.