 
 
Апрель 19th, 2020

Эрика Герцег похвасталась собственноручно испеченной пасхой

эрика4Эрика Герцег на карантине занялась кулинарными изысками. Видимо ,свою точеную фигуру она испортить не боится.

Как известно, девушку довольно часто сравнивают с бывшей солисткой ВИА Гры Верой Брежневой, которая стала супругой продюсера групы. Из-за сходести с артисткой девушке даже приписывали роман с Константином Меладзе. Сама звезда отрицает любую связь с мужчиной и говорит, что для нее Меладзе, как отец. 

 В этот раз певица удивила домашним фото, на котором появилась без макияжа и каких-либо укладок. Наоборот, девушка сверкнула естественной красотой, держа сладкую выпечку на тарелке.

«Добрый день, мои хорошие. Приготовила свою первую Пасху. Как вам? Жду ваши фотографии! P.S.: рецепт скоро в сториз .»-написала девушка под фото.

 

 

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>