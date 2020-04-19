Апрель 19th, 2020

Эрика Герцег похвасталась собственноручно испеченной пасхой

Эрика Герцег на карантине занялась кулинарными изысками. Видимо ,свою точеную фигуру она испортить не боится.

Как известно, девушку довольно часто сравнивают с бывшей солисткой ВИА Гры Верой Брежневой, которая стала супругой продюсера групы. Из-за сходести с артисткой девушке даже приписывали роман с Константином Меладзе. Сама звезда отрицает любую связь с мужчиной и говорит, что для нее Меладзе, как отец.

В этот раз певица удивила домашним фото, на котором появилась без макияжа и каких-либо укладок. Наоборот, девушка сверкнула естественной красотой, держа сладкую выпечку на тарелке.

«Добрый день, мои хорошие. Приготовила свою первую Пасху. Как вам? Жду ваши фотографии! P.S.: рецепт скоро в сториз .»-написала девушка под фото.