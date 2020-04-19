Апрель 19th, 2020

Эмма Уотсон рассказала, что влюблена в женщину и показала фото

Эмма Уотсон, звезда Гарри Поттера рассказала, что влюблена. При этом она отметила, что это уже и не совсем секрет. «Это моя подруга, мы давно нравимся друг другу. Но отношения наши чисто платонические. Я не хочу большего и нам вместе этого хватает» — отметила она в своем Инстаграм.

Актриса поблагодарила подписчиков за поддержку и получила море поздравлений.

15 апреля звезде фильмов о Гарри Поттере Эмме Уотсон исполнилось 30 лет. По этому поводу актриса опубликовала свой архивный детский снимок. На нем маленькая Эмма сладко спит на матрасе, раскинув ручки.

«Вау. 30! Это было настоящее приключение… Все вы, кто заботится обо мне — спасибо вам. Спасибо за вашу доброту. Спасибо, что поддерживаете меня», — написала Уотсон в микроблоге.

Пока неизвестно, как Эмма отпраздновала тридцатилетие, но в условиях карантина вряд ли у нее была громкая вечеринка. Зато актриса получила много теплых признаний от своих подписчиков: «С днем рождения, Эмма! Ты наше вдохновение!», «Ты мой идеал! Ты заботишься об окружающей среде. А еще ты очень симпатичная», «С днем рождения, любимая Гермиона!»