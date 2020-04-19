Апрель 19th, 2020

Диетологи рассказали для кого может быть опасен популярный метод похудения

Интервальное голодание,как способ похудения,стал популярным несколько лет назад.Эффективность такой диеты была доказана ученым из Японии, который получил за это Нобелевскую премию.

Правила интервального голодания довольно просты и понятны. Они предусматривают употребление пищи в течении 8-10 часов в сутки, а остальное время организм должен обходиться без пищи. К примеру, первый прием пищи может состояться в 8 часов утра, а ужин — не позднее 4 часов дня.



Также диетологи рекомендуют принимать пищу в одно и то же время, тем самым упорядочив свой день.Такой способ питания нужно соблюдать на протяжении длительного времени, чтобы организм адаптировался к новым правилам приема пищи.

Благодаря этой хитрости можно сбросить рекордное количество килограммов, однако нужно помнить, что процесс похудения пройдет быстрее, есть ли употреблять только здоровые продукты питания. Однако некоторые диетологи считают, что интервальное голодание может навредить пациентам с несколькими заболеваниями.



В частности, они не рекомендуют придерживаться этой диеты людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — энтероколитом, панкреатитом, язвой и гастритом. Кроме того, эта диета совсем не подойдет пациентам с сахарным диабетом. Есть ли у вас имеются какие-либо другие хронические заболевания, в первые дни голодайте не более 14 часов в сутки, после чего вы сможете понять, подходит ли вам этот принцип питания.