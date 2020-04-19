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Бари Алибасов, тайком от супруги ,переписал квартиру на постороннего человека

шукшина иалибасовРоссийская актриса Лидия Федосеева-Шукшина сейчас состоит в браке с продюсером Бари Алибасовым.Не давно стало известно,что одну из квартир,которую Лидия записала на Бари,он переписал на своего помощника Сергея,не предупредив супругу.

При этом Алибасов говорит, что сделка была лишь формальностью, и по документам собственником действительно является Сергей, но договор – временный.

«Мне прислали налоги на 9 миллионов рублей, поэтому я попросил Сергея. Еле уговорил его. Все скоро вернется обратно», — признается Бари Каримович. Когда журналисты связались с Федосеевой-Шукшиной, она заявила, что узнала о сделке несколько дней назад и сейчас проясняет всю ситуацию. 

Нужно отметить, что родственники актрисы уже возмутились этим фактом, и ситуацию прокомментировала внучка актрисы Анна. Она рассказала, что состоит в хороших отношениях с Алибасовым и у нее с ним никогда не было конфликтов, более того, она обрадовалась, когда узнала, что он женится на ее бабушке, однако текущая ситуация заставила ее усомниться в искренности намерений продюсера.

 

 

Tags: , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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