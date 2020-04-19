Апрель 19th, 2020

Анфиса Чехова порадовала откровенным фото

Самоизоляция у все проходит по разному. Кто-то вплотную занялся домашним хозяйством,кто-то занимается с детьми,а кто-то откровенно скучает.

А вот певица и телеведущая Анфиса Чехова и вовсе ежедневно сталкивается со сложным выбором: что сегодня надеть и в какой из комнат провести свободное время. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала подписчикам в своем Instagram, предусмотрительно прикрепив к публикации несколько пикантных снимков в сексуальном боди.

«Муки выбора. Что сегодня надеть? Халат или пижаму?!» — подписала пост Чехова.

Игнорируя заданный вопрос, поклонники Анфисы тут же обрушили на звезду шквал комплиментов, то и дело нахваливая ее прекрасные, упругие формы. Особо впечатлительные фолловеры, отважившись, признались, что «Чехова в нижнем белье — это прекрасно, но лучше было бы и вовсе без него».

«Хороша, чертовка!»«Анфиса, ты это самое… Прекращай, пожалуйста… »«Вы — шикарная!!! Фигура бомба! Всего вам доброго!»«Пожалуйста, побольше таких позитивных фото!», — обращались к любимой Чеховой фанаты.