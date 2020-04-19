Апрель 19th, 2020

Анджелина Джоли считает карантин вредным для женщин и детей

Анджелина Джоли написала открытое письмо в одно из популярных американских изданий. В нем она выступает против карантина,потому что он плохо влияет на жизнь женщин и детей.

Джоли уверена, что переход на домашнее обучение крайне отрицательно сказывается на образовании детей. Кроме того, актриса считает, что из-за ограничений общения со сверстниками дети теряют много ценной информации и впустую проводят время.

По словам Анджелины, во многих семьях участились случаи домашнего насилия. Ежедневно сотни женщин становятся жертвами своих партнеров и мужей, и все скандалы и побои происходят на глазах у детей. Впрочем, актриса не написала, считает ли она, что карантинные меры необходимо полностью отменить.



По состоянию на 19 апреля число заболевших во всем мире превысило 2,3 миллиона человек. Власти большинства стран были вынуждены принять строгие карантинные меры, чтобы предотвратить стремительное распространение коронавирусной инфекции. Самая сложная ситуация наблюдается в Соединенных Штатах, где коронавирусом заразились уже более 700 тысяч человек.