В США разработали датчик, который следит за здоровьем, размером с клопа

Датчик состоит из двух очень тонких слоев кремния, расположенных на расстоянии 270 нанометров друг от друга — это расстояние, равное 0,005 ширины человеческого волоса. Эти кремниевые слои действуют как электроды, несущие незначительное напряжение, которое переходит в активное состояние в ответ на различные звуки и вибрации от тела владельца.

По словам исследователей, устройство способно отделить полезные звуки (например, частоту сердцебиения, частоту дыхания и наличие или отсутствие хрипов) от окружающего шума и преобразовать их в наборы данных, которые позволят пользователю узнавать о состоянии своего здоровья в реальном времени.

Датчик также способен собирать данные о физической активности пользователей — например, о количестве пройденных ими за день километров, — и сопоставить их с данными, полученными из сердца и легких, для создания общей картины здоровья пользователя.

В будущем устройство можно будет использовать для выявления проблем с работой клапана сердца, а также рака легких — за счет характерного слабого потрескивающего звука из легких, отмечают авторы исследования.