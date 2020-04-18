Апрель 18th, 2020

В Северном море обнаружен затонувший древний мир

Исследователи Северного моря нашли там затонувший мир времен мезолита.Специалисты провели там большую экспедицию ,во время которой брали образцы грунта.

Было установлено, что в Северном море есть участок, где возраст окаменелых останков и ландшафта составляет 10000 лет.



Этот участок находится между материком в южной части Северного моря и восточным побережьем Британии. Во время экспедиции ученые обнаружили слой сжатого торфа под морским дном.

Они считают, что около 12000 лет назад на этом месте была суша, и ее населяли люди, которые занимались охотой и собирательством.

Примерно 8000 лет назад эту территорию полностью затопило. «Мы абсолютно уверены, что скоро обнаружим следы поселений. Количество артефактов из этого региона указывает на то, что там что-то есть», — заявил один из членов экспедиции. Исследователи также подчеркнули, что в ближайшее время продолжат изучение этого участка, и они уверены в том, что найдут важные артефакты.