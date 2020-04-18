В России из больницы сбежали врачи

В Уфе из больницы,которую закрыли на карантин сбежали семь врачей и медперсонал.
В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов.
Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Его задержали и вернули в медучреждение.
По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении пациента было возбуждено уголовное дело.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.
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