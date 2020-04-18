Апрель 18th, 2020

В России из больницы сбежали врачи

В Уфе из больницы,которую закрыли на карантин сбежали семь врачей и медперсонал.

В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска, у которого был подтвержден коронавирус, сбежал из городской больницы. Его задержали и вернули в медучреждение.

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в отношении пациента было возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.