Апрель 18th, 2020

В Ливии авиация Турции громит авиабазу пророссийских сил



Эксперт по Ближнему Востоку, российский блогер Эль Мюрид на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написал, что на территории Ливии в весьма тяжелом положении оказался друг Москвы Халиф Хафтар, который управляет Ливийской национальной армией.



В своем посте Мюрид отметил: «На самом деле у Хафтара далеко не очень идут дела». Согласно информации эксперта, в рядах, где воюют и российские «вагнеровцы», в настоящее время проблема – их громят турецкие силы. Мюрид добавил: «Получив опыт массированного применения ударных беспилотников в Сирии, Турция активно применяет его в Ливии». Он также уточнил, что боевики Хафтара под ударами турецких сил вынуждены отступать.



Согласно имеющейся информации, западное побережье Триполи уже фактически находится под контролем официальных властей Ливии. Согласно информации местных источников, в настоящее время боевые действия идут в районе авиационной базы Ватийя, где находится сын Каддафи – Сейф. Блогер напоследок добавил: «Российские военные также находятся на этой авиабазе. В настоящее время сложно сказать точно, какие потери россиян. Время от времени поступают сообщения о бортах, которые приходят из Ливии с телами погиблих. Однако по всем понятной причине в СМИ об этом никто говорить не станет. Называется число погибших только в этом году, превышающее сто человек. Естественно, это все неправда».