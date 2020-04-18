В Израиле нашли 2400-летнее пасхальное послание

В 419 году до н. э., когда Древний Египет находился под персидским владычеством, еврейская община, обитавшая на острове посреди реки Нил, праздновала Песах. Находившиеся вдали от центра своей веры евреи получили послание из Иерусалима — знаменитое «Пасхальное письмо» Элефантины, пишет обозреватель Haaretz Рут Шустер.

Письмо из Иерусалима в еврейский гарнизон на Элефантине в Нижнем Египте, датируемое V веком до н. э., является старейшим известным руководством о ритуале Песаха за пределами Танаха.

Письмо сохранилось плохо: доступен фрагмент длиной в 11,4 сантиметра и шириной в 23 сантиметра. Изодранный остаток «Пасхального письма» от Ханании, высокопоставленного чиновника в Иерусалиме, адресован к его «брату» Ядании, еврейскому лидеру Элефантины, и солдатам-иудеям, находившимся на острове.

В знаменитом «Пасхальном письме» не упомянуто слово «Песах». Однако содержание фрагмента доказывает, что интерпретация ученых верна. Это также указывает на то, что ритуалы, связанные с Песахом, еще не были формализованы.

Сохранившийся текст фактически передает инструкции к празднику мацы, вот что там написано: «Отсчитайте 14 (дней в месяце Нисане) и в (сумерки?) на 14-й (из сумерек наблюдайте Песах?) с 15-го по 21-й день (Нисана) соблюдайте праздник пресного хлеба, ешьте пресный хлеб в течение семи дней. Не работайте на 15-й и 21-й дни Нисана … не пейте. … И все, что заквашено, возьмите в свои комнаты и запечатайте между этими днями».

Если современные евреи продают хамец неевреям, в ту эпоху его просто прятали в укромном уголке дома. Также было запрещено египетское пиво, которое делалось из ферментированного зерна.

Происхождение Песаха окутано тайной. Многие ученые полагают, что этот праздник, каким мы его знаем, включал в себя в древности два различных весенних ритуала: жертвоприношение животных, отмечаемое полукочевыми израильскими пастухами и «Хаг мацот» (праздник пресного хлеба) — крестьянский праздник зерна, отмечаемый оседлой частью израильского общества. Когда эти два праздника слились в один — неизвестно.

Обряды весны и Дейторономическая реформа

Что может значить «наблюдение за Песахом 14-го числа»? Это письмо может быть наставлением евреям Элефантины принести жертву Господу, предполагает исследователь Хаггай Мисгав. Однако это противоречит предположению о том, что ритуал жертвоприношения к тому времени был централизован в Иерусалиме.

За 100 лет до того, как «Пасхальное письмо» попало из Иерусалима в Элефантину и до того, как персы завоевали Египет, евреи уже жили на острове, говорит Портен. Евреи Элефантины утверждали это в письме, которое они написали позже правителю Иерусалима: «Мы были здесь до того, как персы вошли в Египет».

Согласно библейскому повествованию, царь Иосия провел «Дейторономическую реформу» в 622 году до н. э., основанную на книге Дварим (Второзаконие), найденной в Иерусалимском Храме. Среди прочего, согласно библейскому рассказу, царь централизовал пасхальный ритуал в Первом Храме, построенном царем Соломоном в 10 веке до н. э.

Однако о 7 веке до нашей эры во Второй книге Царств говорится: «И повелел царь (Иосия) всему народу, говоря: Храни Пасху Господу, Богу твоему, как написано в книге Завета сего» (2 Царств 23: 21), – где говорится, что пасхальное жертвоприношение уже не может совершаться локально («в пределах каких-либо врат твоих»), но только в Храме (Второзаконие 16:5).

В 10 веке до н. э., когда был построен Первый Иерусалимский Храм, он, скорее всего, не имел статус места централизованного поклонения. Так, есть храм, найденный в Моце, который датируется примерно тем же периодом, что и Первый Иерусалимский Храм, в котором также был жертвенник. «Понятие “Храм” существовало и за пределами Иерусалима», — говорит Майер.

Портен пишет, что согласно другим папирусам, найденным на Элефантине, почти через столетие после того, как Второй Иерусалимский Храм был построен возвратившимися из Вавилона изгнанниками, животные приносились в жертву в Элефантинском храме — то есть это был полноценный храм. И это был не единственный иудейский храм в Древнем Египте, где жертвоприношения приносились и после реформы Иосии. В другом храме, находившемся в провинции Ония (на севере Египта), также приносились жертвы, объясняет Портен. Еврейско-римский историк Иосиф Флавий довольно подробно пишет о храме Онии в своей книге «Иудейская война».

Неужели евреи на протяжении веков игнорировали реформу Иосии? Неужели единый Храм существовал только в воображении иерусалимских царедворцев? Или библейский текст об этом написан позже? Почему этот храм был основан на Элефантине с самого начала?

«Возможно, что обоснование существования обоих храмов в Египте лежит в Книге Исаии 19:19: «В тот день будет жертвенник Господу посреди земли Египетской и столп на границе ее с Господом». «Этот стих послужил гарантией для основания храма Онии. Поэтому я предполагаю, что тот же самый стих мог бы послужить причиной создания Элефантинского храма, потому что он располагался на границе», — утверждает Портен.

На вопрос, когда была написана книга Исайи, он отвечает, что этот пророк предположительно жил в VIII веке до н. э., то есть до царствования Иосии. И храмы в Древнем Египте могли быть «освобождены» от централизации иудейского культа, проведенной Иосией. Или же, как предполагает профессор Майер, евреи Элефантины прибыли туда из Эрец Исраэль или откуда-то еще до введения централизованного поклонения; или из общин, которые не приняли концепцию централизации. Или же библейские описания центральной роли Иерусалима в Персидский период действительно могли быть написаны позже 5 века до н.э.

Как постулировал Гард Гранеред в Journal of Biblical Literature в 2019 году: «Возможно, элефантийские документы лучше отражают сущность иудейской жизни в то время, чем библейские тексты. Документы из Элефантины… не подвергались редактированию, как в случае с текстами еврейской Библии», — пишет он.

Как бы то ни было, евреи, жившие примерно через два столетия после Иосии на крошечном острове Элефантина, либо просили, либо получали указания относительно соблюдения Песаха, что, как уже было сказано, указывает на то, что ритуалы еще не были формализованы.

Смерть ягненка

Несмотря на то что Персидская империя набирала силу, в 410 году до н. э. на Элефантине против Арсама, сатрапа Египта, было поднято восстание. Подавляя его, власти воспользовались этой возможностью, чтобы разрушить еврейский храм на острове. Почему египтяне разрушили храм — остается только гадать. Может быть потому, что они поклонялись Хнуму, богу с головой барана, и были возмущены жертвоприношениями агнца в храме.

В конце 407 года до н. э., адресат «Пасхального письма», еврейский лидер Ядания, написал персидскому наместнику Иудеи (все еще при персах), прося разрешения восстановить храм общины, который, как он писал, был построен до персов и при египетском правлении. Два года спустя, в 405 году до н. э., храм на Элефантине был восстановлен.

В 404 году до н.э. египтянам удалось отбросить персидские войска и сохранять контроль над страной в течение примерно полувека, однако о жизни евреев Элефантины в этот период почти ничего не известно.

«Я думаю, что в персидский период иудаизм не был единым, — резюмирует Майер. — В Вавилоне, Иерусалиме, на острове Элефантина и в других местах мы бы увидели различные странные и удивительные вариации по сравнению с библейским текстом».

Эфрат Шалем