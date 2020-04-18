В Голливуде создали комитет по восстановлению кинопроизводства

Пандемия вывела из строя многие бизнес-индустрии. Некоторые восстановятся быстро,а некоторые без поддержки могут прекратить свое существование.В Голливуде решили не ждать благоприятных условий,а прямо сейчас начинать реанимировать отрасль.

В США учрежден комитет по вопросам сроков и условий возобновления кинопроизводства в Голливуде после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса.Комитет учрежден Гильдией режиссеров США.



Возглавит комитет американский режиссер Стивен Содерберг, снявший в том числе ставший популярным в период эпидемии фильм «Заражение».



Комитет будет заниматься вопросами сроков и условий возобновления киносъемок, проводить консультации с ведущими эпидемиологами, учитывать мнение профсоюзов и работников киноиндустрии.



В письме комитета, опубликованном журналом, говорится, что члены комитета стремятся выяснить уровень безопасности, подробно изучают вопрос и предоставят рекомендации руководству Гильдии режиссеров.