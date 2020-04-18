 
 
Апрель 18th, 2020

В Британии собак научат распознавать коронавирус у бессимптомных больных

Британские ученые будут учить питомцев распознавать коронавирус у бессимптомных больных. Специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины уже начали разрабатывать интенсивную программу тренировок, пишет New York Post.

Программа будет готова в течение следующих шести недель.

Разработчики отмечают, что у заболеваний есть свои специфические запахи, и COVID-19 — не исключение, поэтому собаки, возможно, смогут распознать инфекционную болезнь благодаря хорошо развитому обонянию. Кроме того, собаки умеют чувствовать и реагировать на температурные изменения тела человека. Эти животные уже задействованы в выявлении таких недугов, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и рак.

Category: Мир, Новости ﻿
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