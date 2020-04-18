Апрель 18th, 2020

Умер известный голливудский актер

15 апреля умер знаменитый актер Брайан Деннехи. Актер был известен по картиам «Рэмбо: Первая кровь», «Парк Горького» и «Кокон». Об уходе артиста сообщила его дочь Элизабет .

«С тяжелым сердцем мы объявляем, что наш отец Брайан скончался прошлой ночью от естественных причин, не связанных с коронавирусом. Неординарная личность, благородный себе во вред, гордый и преданный отец и дедушка, тебя будет не хватать жене Дженнифер, семье и многим друзьям», — написала дочь артиста.

Свои соболезнования семье актера уже выразил Сильвестр Сталлоне, которой был партнером Деннехи по фильму. Также свои соболезнования выразили Малькольм Макдауэлл, Джон Кьюсак и другие звезды. Свою кинокарьеру актер начал в довольно зрелом возрасте. Сначала он дебютировал в сериалах, и лишь в возрасте 39 лет получил небольшие роли в кино.