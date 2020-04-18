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Ученые: Коронавирус могут разнести бездомные собаки

© СС0 Public Domain

Коронавирус мог передаться людям через бездомных собак. Такое предположение сделали профессор Сюхуа Ся и его коллеги из биологического факультета университета Оттавы в Канаде.

Эксперты полагают, что собаки могли быть промежуточным звеном между летучими мышами, инфицированными коронавирусом, и человеком. Так могло произойти, если бродячая собака съела зараженное мясо летучей мыши, после чего вирус эволюционировал в ее кишечнике, а потом передался человеку.

Ученые ссылаются на исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник SARS-CoV-2 — коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13. Он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%, следует из статьи, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

Теорию о «вирусных» собаках уже подвергли критике другие ученые. Например, руководитель отдела ветеринарной медицины и исследователь динамики инфекций в Кембриджском университете Джеймс Вуд заявил, что выводы канадских коллег основаны на «слишком малом количестве прямых данных», и вряд ли вирус, вызывающий COVID-19, мог развиться у собак, пишет The Edinburgh News.

Category: Мир, Новости ﻿
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