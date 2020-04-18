Апрель 18th, 2020

Ученые допускают,что в космосе есть еще одна потенциально обитаемая планета

Ученые из NASA пришли к невероятному выводу после того, как ими была обнаружена новая экзопланета Kepler-1649c. По утверждению исследователей, небесное тело очень сильно похоже на Землю.

Известно, что экзопланета, которая находится на расстоянии от нас в 300 световых лет, была названа Kepler-1649c. Это небесное тело всего на шесть процентов больше Земли.

Потенциально обитаемая экзопланета получает от собственной звезды порядка 75 процентов энергии, которую наша Земля получает от Солнца. Это означает то, что температура воздуха на ней может быть сходной с температурой Земли. Согласно информации нового расследования, год на обнаруженном небесном теле проходит быстрее, чем на Земле. Вокруг своей звезды планета Kepler-1649c совершает оборот примерно за 19,5 земных суток.



Известно, что это одна из 2681 экзопланет, которые были обнаружены космическим телескопом «Кеплер» за период времени с 2009 по 2018-й годы. Однако только Kepler-1649c по своим размерам и температуре приближена к параметрам Земли.

По предположительным данным, на планете может поддерживаться жизнь.