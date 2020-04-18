Апрель 18th, 2020

Шэрон Стоун вспомнила свой конфуз с платьем на «Оскаре-1996″: «Я испугалась «

Шэрон Стоун

В карьере 62-летней Шэрон Стоун было немало ярких выходов на красную ковровую дорожку, но случались и промахи, которые она не может забыть. В новом интервью 49-летней Наоми Кэмпбелл на YouTube-канале супермодели актриса вспомнила, как накануне церемонии вручения премии «Оскар-1996″ ей не в чем было идти на гала-вечер, потому что по ее вечернему платью проехал грузовик.

В том году Стоун впервые оказалась в числе номинантов на «Оскар» — была номинирована в категории «Лучшая женская роль» за работу над фильмом Мартина Скорсезе «Казино» (Casino). Дизайнер Вера Вонг сшила для нее розовое платье, в котором Шэрон вышла бы на красную дорожку, если бы за день до церемонии парень из службы доставки не испортил этот наряд. Коробка с платьем выпала из его грузовика, водитель включил заднюю передачу и проехал колесами по платью, оставив на нем черный след.

Шэрон Стоун и Наоми Кэмпбелл

Я испугалась и не могла поверить в случившееся. Номинация на «Оскар» была огромным шагом вперед для меня. Я наконец-то добралась до этого важного этапа в карьере. И этот парень испортил мне платье! На розовой ткани был черный след от шин, — вспомнила тот день Шэрон Стоун в интервью.

На помощь ей пришла художник по костюмам фильма «Основной инстинкт» (Basic Instinct) Эллен Миройник, которая посоветовала актрисе надеть водолазку Gap, юбку Valentino и платье Armani, которое Шэрон носила как жакет — все это нашлось в гардеробе актрисы.

Эллен вздохнула и попросила меня достать из шкафа любимые вещи. Я сказала, что у меня вообще нет любимых вещей! В итоге я бросала на пол все, что у меня было. В конце концов Эллен стала собирать вещи вместе, остановив выбор на водолазке Gap, юбке от Valentino и платье Armani. Ну а я дополнила все это цветком гардении из сада, — рассказала актриса.

Шэрон Стоун в 1996 году

Когда актриса и стилист наносили последние штрихи, мама Стоун заметила дыру на ткани.

Она зашивала ее буквально на ходу, когда я шла к лимузину,

— вспомнила звезда.

Свой рассказ Шэрон закончила признанием, что провал с платьем накануне церемонии был дурным знаком.

Я поняла, что победы мне не видать,

— сказала она.

В 1996 году «Оскар» за лучшую женскую роль получила Сьюзан Сарандон, снявшаяся в фильме «Мертвец идет» (Dead Man Walking).