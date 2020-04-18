Апрель 18th, 2020

С коронавирусом в тяжелом состоянии госпитализирован глава УПЦ МП Онуфрий

В СМИ появилась информация ,что коронавирусной инфекцией заболел глава УПЦ МП Онуфрий.Священнослужитель госпитализирован.

Кроме того, болезнь обнаружили у митрополита Антония и ректора Киевской духовной академии епископа Сильвестра.

Комментируя информацию, политологи отметили, что УПЦ МП, выполняя указания РПЦ, в Украине до сих пор продолжает собирать людей в церквях и храмах, а на завтра призывают людей приходить в Лавру.

Политологи подчеркивают, что это не просто преступление, это самая настоящая откровенная диверсионная деятельность против Украины, это потенциальные тысячи инфицированных, которые после посещения храмов и церквей отправятся домой и будут иметь тысячи контактов с совершенно здоровыми людьми.

Власть молчит и никак не оценивает ситуацию.