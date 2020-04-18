Апрель 18th, 2020

Правительство США даст больше денег Украине на борьбу с коронавирусом

Правительство США приняло решение увеличить размер помощи Украине для борьы с коронавирусом. Об этом сообщило украинское посольство в США.

В соответствии с данными дипломатического представительства, Вашингтон расширил программу помощи Украине, отныне ее размер составит 9,1 млн. долларов. Выделение средств будет осуществляться через американское агентство USAID. Более того, есть информация, что данная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем для выявления COVID-19 и предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения коронавируса.



«Также пособие будет содействовать поддержке мер по профилактике и лечению инфицированных COVID-19, мер для обеспечения водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей», — добавили в посольстве.



К слову, ранее стало известно, что Европейский союз предоставит Украине 190 миллионов евро помощи для борьбы с распространением коронавируса. В целом на помощь странам Восточного партнерства, среди которых Украина, Европейский союз решил направить 952 млн. евро.