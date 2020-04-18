Апрель 18th, 2020

Порошенко показал в Инстаграм, как его семья готовится к Пасхе

Петр Порошенко,пятый Президент Украины,на своей станице в Инстаграм поделился домашним фото,на котором видно,как его жена и дочери пекут к празднику пасхи.

Марина показала мастер-клас на кухне. А Петр Алексеевич, в свою очередь, поделился рецептом праздничного хлеба.

«Моя Марина каждый год печет, по моему мнению, самую вкусную в мире пасху и с радостью делится семейными рецептами. Наш совет: перед началом приготовления теста прочитайте молитву, чтобы пасха получилась удачная и вкусная», — посоветовал бывший глава государства.



«За такую жену президента и не стыдно перед Европой», «Очень уютно и по-домашнему! Спасибо, с праздником вас и вашу семью!», «Спасибо за рецепт, вся ваша семья невероятная!», «Я уже несколько лет пеку кулич по ее рецепту, когда вы стали президентом и впервые выложили этот рецепт», «Марина -невероятная женщина, для меня эталон хозяйки, матери, жены и первой леди страны! Ваша семья самая лучшая! С праздником!!!», — писали в комментариях украинцы