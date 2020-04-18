Апрель 18th, 2020

Политологи назвали настоящую причину отмены парада на Красной площади

Правительство России приняло решение перенести празднование парада Победы на 24 июня. Даже не смотря на то,что репетиции парада продолжались до последнего момента.

Причина этого не пандемия коронавируса, который распространяется по всей России, а планы Путина, которые оказались под угрозой.

Российский президент рассчитывал, что 9 мая в Москву съедутся все мировые лидеры, тем самым проявив уважение к самому Путину. Хозяин Кремля планировал, что вместе с ним будут стоять лидеры Германии, Франции, Америки. Все они будут его приветствовать и поздравлять, как победителя, но не срослось. Теперь уже точно в мае в Россию никто не приедет.

Теперь же в Кремле поняли, что никто кроме разве что Лукашенко и Додона из соседних Беларуси и Молдовы в Россию на празднование не приедет. Поэтому было принято решение о переносе парада на 24 июня. Правда и эта дата не есть окончательной, потому что количество официально зафиксированных заболеваний на коронавирус продолжает расти.