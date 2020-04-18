Апрель 18th, 2020

Поклонники Леонардо ДиКаприо могут сыграть вместе с ним

Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро присоединились к благотворительной инициативе All in Challenge,которая помогает обеспечить питанием малоимущие семьи, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии.

ДиКаприо и Де Ниро призвали поклонников жертвовать деньги — в обмен на возможность сняться в эпизодической роли в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

«Если вы когда-нибудь задумывались над тем, каково это — поработать с великим Мартином Скорсезе, Робертом Де Ниро и мной, то это ваш шанс. Мы с Робертом появимся в новом фильме под названием «Убийцы цветочной луны», который снимет Мартин Скорсезе. Мы хотим предложить вам небольшую роль, возможность провести день на съемочной площадке с нами тремя и присутствовать на премьере», — сообщается в посте в инстаграме Леонардо ДиКаприо.