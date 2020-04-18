Апрель 18th, 2020

NASA нашло способ доставить на Землю образцы марсианского грунта

Американское космическое агентство (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) разработали план, по которому в 2031 году на Землю можно будет впервые доставить образцы марсианской породы. Об этом пишет Nature.

За первую часть плана ответственен марсоход «Персеверанс» (Perseverance), который NASA рассчитывает отправить в июле 2020 года. Аппарат соберет 30 проб марсианской почвы и пород.

В 2026-м на Марс планируют отправить еще один аппарат, который сядет рядом с «Персеверанс» в 2028 году.

Он заберет пробы у «Персеверанс», взлетит с поверхности Марса и выйдет с ними на орбиту планеты, где его будет ждать еще один аппарат — он и должен будет доставить образцы, собранные на Марсе, на Землю.