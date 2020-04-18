Апрель 18th, 2020 Мужчина, сражающийся с раком в последней стадии, пробежал марафон на карантине во дворе своего дома



Кевин Уэббер пробежал ультрамарафон Marathon des Sables во дворе своего дома. Marathon des Sables («Песчаный марафон») в пустыне Сахара, Марокко, считается одним из самых тяжелых соревнований на выносливость. Кевин Уэббер четыре раза участвовал в гонке, но в этом году ему пришлось пересмотреть свои планы из-за пандемии. Кевин Уэббер мечтал принять участие в шестидневном сверхмарафоне Marathon des Sables в пустыне Сахара, однако соревнования перенесли из-за эпидемии коронавируса. Тем не менее мужчина нашел способ преодолеть дистанцию, не нарушая режим самоизоляции. За шесть дней Уэббер пробежал 230 км прямо на заднем дворике своего дома.Кевин Уэббер пробежал ультрамарафон Marathon des Sables во дворе своего дома. Marathon des Sables («Песчаный марафон») в пустыне Сахара, Марокко, считается одним из самых тяжелых соревнований на выносливость. Кевин Уэббер четыре раза участвовал в гонке, но в этом году ему пришлось пересмотреть свои планы из-за пандемии.

За шесть дней мужчина преодолел 230 км. Британец выполнил все шесть этапов соревнования, пробежав 2734 круга на заднем дворе! Кевин, которому пять лет назад диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы, занимается благотворительностью.



Он пробежал тысячи километров за последние несколько лет, чтобы повысить осведомленность о раке предстательной железы и собрать средства для организации Prostate Cancer UK. «Каждый восьмой мужчина в Великобритании заболевает раком простаты, каждые 45 минут онкология уносит одну жизнь. Надеюсь, что вы, как и я, понимаете, почему так важно взять эту болезнь под контроль, спасти мужчин от моей участи», — сказал Уэббер. За шесть дней мужчина преодолел 230 км. Британец выполнил все шесть этапов соревнования, пробежав 2734 круга на заднем дворе! Кевин, которому пять лет назад диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы, занимается благотворительностью.Он пробежал тысячи километров за последние несколько лет, чтобы повысить осведомленность о раке предстательной железы и собрать средства для организации Prostate Cancer UK. «Каждый восьмой мужчина в Великобритании заболевает раком простаты, каждые 45 минут онкология уносит одну жизнь. Надеюсь, что вы, как и я, понимаете, почему так важно взять эту болезнь под контроль, спасти мужчин от моей участи», — сказал Уэббер. На eBay хотели продать обломки разбитой машины принца Филиппа

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