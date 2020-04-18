Апрель 18th, 2020 Молодого мужа Бабкиной обвинили в равнодушии к ней Известная российская светская львица и блогер обвиняет мужа Надежды Бабкиной в ее тяжелом состоянии. Женщина уверена,что Бабкина довела себя до истощения ради молодого мужчины. По ее мнению, в последнее время Бабкина старалась молодиться, как могла, чтобы соответствовать мужу-альфонсу. Бабкина на диетах не сидела, а похудела более чем на 20 кг только благодаря усилиям пластических хирургов. Ей хочется быть сексуальнее рядом с молодым мужем, однако ему все равно, как выглядит певица. Когда артистка лежала в реанимации, на своей странице в соцсети ее муж спрашивал у подписчиков, какая стрижка ему подходит. Это еще раз доказывает, что он плевать хотел на здоровье своей избранницы.



«И ради чего, спрашивается, вся эта опасная для психики и здоровья погоня за вечной молодостью? Чтобы какой-то ленивый с замиранием сердца ждал, когда ты сыграешь в ящик, и был озабочен состоянием собственной шевелюры в момент, когда ты пытаешься тупо не сдохнуть», — подчеркивает блогер. Она добавила, что Бабкина провела несколько дней в медикаментозной коме, после этого она не может говорить и ходит в памперсе, а между тем ее молодой альфонс интересуется, какая прическа ему идет.



Нужно отметить, что недавно артистка отметила свое семидесятилетие. Поклонники заметили, что за последние месяцы Бабкина сильно изменилась. В частности, певица рекордно похудела. Сама Бабкина рассказывала, что придерживается строгой диеты и «практически ничего не жрет». В ее холодильнике всегда стоят очень маленькие контейнеры с самой полезной едой, рацион питания ей подбирали самые известные диетологи.



Также в последнее время изменилась и внешность артистки. Она стала выглядеть намного моложе, на ее лице не осталось ни одной морщинки. Во многих телешоу уже успели обсудить госпитализацию Бабкиной, и некоторые медики говорили, что ограничение в питании и попытки омолодиться могли привести к тому, что Бабкина тяжело заболела. Ранее у певицы диагностировали коронавирус, однако врачи считают, что болезнь могла бы протекать намного легче, если бы Бабкина следила за своим здоровьем. Они отмечают, что именно постоянное голодание и напряженный график стали причиной резкого ухудшения здоровья.



Надежду Бабкину перевели в другую больницу

Надежду Бабкину перевели в другую больницу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому Стало известно во сколько обходится Надежде Бабкиной лечение в частной клинике

Стало известно во сколько обходится Надежде Бабкиной лечение в частной клинике Как жажда денег погубила Софию Ротару.



