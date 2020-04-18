Апрель 18th, 2020

Мэтт Дэймон решил переждать коронавирус поближе к виски и уехал в Ирландию

Голливудский актер решил переждать эпидемию подальше от мегаполисов и уехал в маленький городок в Ирландии. Жители городка с удивлением восприняли эту новость.Они даже не подозревали о том, что Дэймон живет с ними по соседству уже несколько недель.



Недавно 49-летний актер прилетел в Ирландию, чтобы участвовать в съемках фильма «Последняя дуэль». Однако вернуться в Соединенные Штаты он уже не успел, поскольку власти Ирландии закрыли границы. Сообщается, что в Ирландии вместе с актером находится и его семья. В первое время Дэймон выходил на улицу, однако несколько дней назад самоизолировал себя на вилле, которую недавно арендовал. Местные жители отмечают, что актер оказался в быту очень простым человеком. Когда они встречали его на улице, он охотно фотографировался с людьми, общался с ними, а также прошелся по местным магазинам и кафе.



В соцсетях ирландцы публикуют снимки с любимым актером. Впрочем, многие местные жители честно признавались, что сначала не узнавали голливудскую знаменитость, и лишь когда он начинал говорить, они слышали акцент и обращали внимание на мужчину, после чего признавали в нем известного американского актера.